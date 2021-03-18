Merve Kavakçı'nın kardeşinden Gergerlioğlu açıklaması: Ablam PKK'yı, FETÖ'yü desteklememişti

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki olarak bir paylaşımda bulunan HDP, Refah Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın Meclis'te protesto edilme görüntülerini paylaşarak "Aktörler değişti zihniyet aynı zihniyet, tarih değişti utanç aynı utanç. Dünün mağdurları bugünün zalimlerine dönüştü. HDP, darbeci zihniyete karşı dün de bugün de mücadeleye devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Aktörler değişti zihniyet aynı zihniyet, tarih değişti utanç aynı utanç. Dünün mağdurları bugünün zalimlerine dönüştü. HDP, darbeci zihniyete karşı dün de bugün de mücadeleye devam ediyor. #HDPKAPATILAMAZ pic.twitter.com/zcURiWOz9t — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 18, 2021

Gergerlioğlu da dün yaptığı açıklamalarda Merve Kavakçı hatırlatmasında bulunmuş “Milletin iradesiyle buraya geldim. Eğer karar okunursa Meclisi terk etmeyeceğim. Önceden Merve Kavakçıyı nasıl Meclisten attılarsa beni de atacaklar. 1994'te vekiller nasıl TBMM'de tutuklandıysa beni de tutuklayacaklar. Bu görüntüyü Türkiye Dünya görecek” demişti.

Kardeşi kararı savundu: O zaman mahkeme kararı yoktu

Buna yanıt Merve Kavakçı'nın kardeşinden geldi. AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, ablası Merve Kavakçı’nın Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla karşılaştırılmasına “Merve Kavakçı’ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999’da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı yoktu!” diyerek Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini savundu.