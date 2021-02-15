Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin 6 kamu görevlisine dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ne olmuştu?
Ankara’da 2019 yılında okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal davasında bilirkişi, raporda ‘plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçmasına ve boğularak ölmesine neden olduğu’ gerekçesiyle Mert’i asli kusurlu bulmuştu.
Alınan bu karar tepki çekmişti.