Mersin'de yangın: Evler boşaltıldı, karayolu kapatıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerini ve seraları tehdit ettiği belirtilirken olay yerine ekipler sevk edildi. Anamur ilçesindeki yangın nedeniyle bölgedeki 50 hane tedbiren boşaltıldı. Mersin-Antalya karayolu kapatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya karayolu da trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.