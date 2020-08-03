Mersin’de toplu taziye yasaklandı

Mersin Valiliği açıklamasına göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 31 Temmuz tarihinde Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanarak, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bazı yeni kararlar aldı.

Bu çerçevede, il genelinde hastalığın ağır seyrettiği vakalar dışında, hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına, sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin verilmesine yönelik tedbir alınması kararlaştırıldı.

İlçelerde kaymakamlar başkanlığında 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturulmasına karar veren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonlarda, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle izin verilmemesi kararını aldı.

Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması kararını veren kurul, cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az bir kez "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin” şeklinde anons yapılmasını kararlaştırdı.