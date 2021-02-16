Mersin'de plastik üretim tesisine yürütmeyi durdurma

Mersin İdare Mahkemesi, Petrokimya Sanayi A.Ş.’nin Mersin’in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi’nde Toros Tarım’ın arazisi üzerinde yapacağı polipropilen tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali ile ilgili Mersin Barosu’nun açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yürütmeyi durdurma kararını değerlendiren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz şöyle konuştu:

"Bugün çok sevindirici bir haber aldık. Mersin ilimizin Karaduvar Mahallesinde yapılması düşünülen polipropilen tesisleri ile ilgili açmış olduğumuz davada mahkeme sevindirici bir karar verdi. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mersin Çevre ve Doğa Derneği ile diğer bileşenlerle birlikte Mersin halkının sağlıklı bir ortamda yaşaması, çevrenin ve doğadaki canlıların daha fazla zarar görmemesi adına açmış olduğumuz ve Mersin halkının bir bütün olarak yanında durduğu, her zaman için savunduğu bu davada mahkeme, bilirkişi raporları doğrultusunda ÇED raporunun olumlu olmadığı yönünde bir kanaat edinmiş olacak ki, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bu çevre mücadelesinde alınan önemli bir zaferdir. Bizim anayasal olarak sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın mahkeme tarafından da tescillenmesi, korunması anlamına gelmektedir. Mersin kamuoyunun gözü aydın olsun diyoruz. Bu konuda Mersin halkı ve diğer bileşenlerle birlikte çok daha ayrıntılı bir açıklamayı, raporu net bir şekilde inceledikten sonra kamuoyunun bilgisine sunacağız. Çevre mücadelesine destek veren, mücadeleye katkı sunan tüm Mersinlilere ve tüm bileşenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kazanan doğa oldu, kazanan yaşam oldu, kazanan Mersin oldu."

Mersin 2. İdare Mahkemesi gerekçeli kararında; "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının verildiği Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesinin olası çevresel etkileri nedeniyle telafisi güç ya da imkansız zararların doğabileceği da açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A-2,e maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 10/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Karaduvar Mahallesi'nde plastiğin hammaddesi olan polipropilen adında bir madde üretmek üzere bir tesis kurulmak istenmişti.

Karaduvar halkı, geçtiğimiz yıl içinde, Karaduvar Semt Evi öncülüğünde bu projenin iptal edilmesi için bir imza kampanyası başlatmış, toplanan imzalar bir yürüyüş ve basın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.