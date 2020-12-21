Mersin'de 'peygambere hakaret' soruşturmasında tutuklama

Mersin'de, sosyal medyada yayılan, İslam'a ve İslam Peygamberi Muhammed'e yönelik hakaret içerdiği iddia edilen videolarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen F.K., sözkonusu videolarının montaj olduğunu söyledi. Basın açıklamasının ardından F.K, cemiyet önüne gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal da, Mersin'de bulunan Türk Birliği Teşkilatı Genel Başkanı F.K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na "dini değerleri aşağıladığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün yaptığı açıklamada, görüntünün F.K. tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.