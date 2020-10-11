Mersin’de patlama: 1 yaralı

Mersin’de Forum alışveriş merkezi karşısında yer alan boş arsada patlama meydana geldi. Patlamada yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Valilik: Basit bir patlama

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada boş bir arsa içerisinde "basit bir patlama" meydana geldiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada “İlimiz Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 20. Cadde üzerinde bulunan boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş patlama esnasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.