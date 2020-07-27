Mersin’de kadın cinayetleri: Boşanma aşamasındaki eşi ile annesini öldürdü

Mersin’in Anamur ilçesinde İ.A. adlı kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Karalarbahşiş Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, evdeki Sümeyye A. (29) ve annesi Şule B.’nin (51) yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı İ.A'yı suç aleti tüfekle gözaltına aldı.

İki çocuk annesi Sümeyye A.’nın, evli olduğu İ.A. ile boşanma aşamasında olduğu, eşyalarını almak için gittiği zanlının evinde annesiyle birlikte silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.