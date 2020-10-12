Mersin'de de sahte içkiden 5 kişi öldü

İzmir ve Kırıkkale'den sonra Mersin'de de sahte içkiden 5 kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Son günlerde çok sayıda kişinin hastanelere başvurduğu söylenirken Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 11 kişiden S.A. ve İ.Ü. ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kişiden A.O'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Halen sahte alkol zehirlenmesinden dolayı 10 kişinin tedavilerinin kentteki çeşitli hastanelerde sürdüğü belirtildi.

Bir tekel büfesine baskın yapıldı. Gözaltına alınan büfe sahipleri H.Ü. ve E.A. ile ana dağıtıcı M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Söz konusu büfe kapatıldı.