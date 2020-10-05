Mersin'de çocuklarını canlı yayında darbeden baba tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın çocuklarını darbettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Baba H.Y. evine giden ekiplerce gözaltına alındı. Evdeki yaşları 16, 13, 9 ve 7 olan dört kardeş de koruma ve bakım altına alınmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba H.Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Görüntüleri de çocuğuna çektirmiş

DHA'nın haberine göre, baba H.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, olayı kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşi Z.Y. ile barışmak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca H.Y. sosyal medya hesabında canlı yayınladığı görüntüleri de 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirdiğini itiraf etti.