Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknedeki bir kişi kurtulurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dün gece saatlerinde Silifke ilçesinde Arkum Mahallesi'ndeki gölde alabora olan balıkçı teknesinde H.G. karaya çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı aramada Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri otopsi için Silifke Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre görgü tanığı Afgan Abdülrahman Dil Muhammed olay anını şöyle anlattı:

"Saat 22.30 sıralarında 3 kişi gölde balık tutuyordu. Bir süre sonra suda çırpınma seslerini duyunca evden dışarı çıktım. Tekneye tutunmaya çalışan bir kişiyi sudan dışarı çıkardım. Onu kurtardıktan sonra suda çırpınan diğer 2 kişiyi göremedim, batmaya başlamışlardı. Olayın ardından jandarmaya haber verdim. Ekipler gelip diğer 2 kişiyi sudan çıkardı. Onlar hayatını kaybetmişti."