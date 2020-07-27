Mersin'de askeri araç devrildi: 5 asker yaşamını yitirdi

Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucunda 5 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucunda otobüs şoförünün ve 5 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Kazada 10 asker de yaralandı. Yaralı askerler Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.