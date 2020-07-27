Mersin'de askeri araç devrildi: 4 asker ve 2 otobüs şoförü yaşamını yitirdi

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında saat 08.30 sıralarında freni boşalınca şarampole yuvarlandı.

Mersin Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada 2 otobüs şoförü ile 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup;

İlk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı bölgeye gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, kazanın ardından Mersin'e hareket etti. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen Bakan Akar, olay yerinde incelemelerde bulundu.