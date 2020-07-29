Mersin'de 4'ü asker 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ihmal iddiası

ANKA'nın haberine göre Mersin'de 4 askerin ve 2 şoförün yaşamını yitirdiği kazanın altından 5 yıllık ihmal çıktı.

Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 5 yıl önce dilekçe vererek bölgede yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek için kaçış rampası yapılmasını istediği ancak kaçış rampasının 5 yıldır yapılmadığı ortaya çıktı.

Karaman-Mut yolu arasında Sertavul mevkiinde, 27 Temmuz günü askerleri taşıyan aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 4 asker ve 2 şoför yaşamını yitirdi, 10 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kazanın ardından yaptığı açıklamada “İlk aldığımız bilgilere göre araçta teknik arıza meydana geldi, frende problem oldu, frende bir boşalma söz konusu oldu” dedi.

Kazanın meydana geldiği yolla ilgili olarak 5 yıl önce yapılan bir yazışma ise ihmal iddialarını gündeme getirdi. Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 10 Ekim 2015’te Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne yazdığı yazıda, yoldaki eğimin fazla olması nedeniyle belirli bölgelere kaçış rampası yapılmasını, gerekli işaret ve levhaların konulmasını istedi.

Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Evren imzasıyla bölge müdürlüğüne gönderilen yazıda, “Yolda eğimin fazla olması gibi zorlukların yanında; trafik yoğunluğu, ağır yol ve hava şartları, ayrıca bu yolu ilk defa kullanan kamyon ve ağır vasıta şöförlerimiz başta olmak üzere, geçmişte birçok örneğini gördüğümüz gibi araçların freni patlaması sonucu can ve mal kaybına sebebiyet vermiştir” ifadeleri yer aldı.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, bir hafta sonra 22 Ekim 2015’te yazılan yanıt yazısında ise “…ilgi yazınızda talep edilen kaçış rampası proje kriterlerine göre değerlendirilecektir” denildi.

Yol üzerinde inşa edilecek kaçış rampalarından biri, kazanın gerçekleştiği yerin 300 ila 500 metre öncesinde projelendirildi ancak uyarılara rağmen söz konusu proje hayata geçirilemedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde "Kaçış rampalarının yapılamaması sonucu birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve en son askerlerimizin şehit olmasındaki sorumlu kişiler kimlerdir?" diye sordu.