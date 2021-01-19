Mersin Valiliği: Akkuyu Nükleer Santrali'nde planlı patlatma gerçekleştirildi

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma gerçekleştirildiğini duyurdu.

Valilik, olay sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir.

Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."