Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak vaka artış hızı korkutuyor

Mersin’de günlük Covid-19 vakası 1500’ü buluyor.

Hekimler, “Mersin’e giriş çıkışların durdurulmasını, hastaneler dışında tüm kamu kurumları ve işyerlerinin kapatılmasını, şehir içi hareketliliğin önlenmesini” yani kapsamlı bir karantinayı öneriyor. Trabzon’da da vakalar yüzde 40 artarken, Samsun’da hastalık hızla yayılıyor. Zonguldak’ın da yükü artıyor. Dört ilde de hastalığın yayılma hızı korkutucu boyutlara gelmeye başladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, bütün iller için tek tip önlem yerine illere özel önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, “Mersin’de şehirler arası trafiğin kapatılması lazım mutlaka. Toplu hareketlilik önlenmeli. Toplu işe gidişler engellenmeli. Sağlık ve güvenlik dışındaki kamu binaları kapatılmalı. Bunlar yapılırken de çalışanlara ücretli izin verilmesi lazım. Çalışanların kira, elektrik, su gibi ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Mevcut önlemler salgının önlenmesine hiçbir katkı sunmaz. Önlemler daha da artırılmalı. AVM’lerin bir an önce kapatılmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da vaka oranı yüzde 40arttı

Trabzon’da ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 arttı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük, bunun sonuçlarını da vakaların çoğalmasıyla gördük” dedi.

Zonguldak kırmızıya boyandı

Zonguldak’ta günlük 800’lere ulaşan vaka sayılarının ardından Koronavirüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında “kırmızı” renge boyandı.

'Samsun’sa bazı ilçeler yükü artık kaldıramaz noktada'

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini belirterek “Görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor” dedi. Vali Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini ve bu tablonun herkesi endişelendirdiğini kaydetti.