Mersin Çimsataş fabrikasında Covid-19 vakası 100’e ulaştı

Mersin’de faaliyet gösteren Çimsataş fabrikasında geçtiğimiz hafta parça üretim bölümünde 4 işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından fabrika genelindeki işçilere yapılan testlerde toplam vaka sayısı 98’e ulaşmış oldu. İşçilerin tamamı evde karantinaya alındı. Fabrikada üretim 14 gün süreyle durduruldu.

Geçtiğimiz haftadan beri yaşananlar konusunda Patronların Ensesindeyiz'e konuşan fabrikadaki işçilerin görüşleri şöyle:

“Parça üretim bölümünde arkadaşlarımızda pozitif vakalar çıktıktan sonra fabrikada bu bölüm kapatıldı. Ancak buradaki işçilerle kullandığımız ortak alanlarda herhangi bir ek önlem alınmadı. İlk vaka çıktıktan sonra tüm fabrikada üretim durdurulmuş olsaydı vaka sayısı bu düzeye çıkmamış olacaktı. Maske takmış olmak bizi bu virüsten korumuyor.”

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