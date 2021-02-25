Mersin Büyükşehir Belediyesi işçilere bir muvafakatname imzalatarak maaşlarını düşürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, işçilerin en temel hakkı olan ücretlerde, sosyal haklarında ve diğer tüm çalışma koşullarında, “işçiler aleyhine esaslı değişiklik” yaparak, yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine ve yasaya aykırı şekilde işçilerden zorla muvafakatname topladığı bildirildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, belediye tarafından ücretlerin düşürülmesini de içeren, tek taraflı olarak işçilerin ağzıyla hazırlanan maktu dilekçeleri yarına kadar imzalamak zorunda bırakıldıklarını ifade ettiler.

İşçiler, imzalatılan dilekçenin altına el yazılarıyla “İş sözleşmesinde yapılan esaslı değişikliklere kendi hür irademle onay veriyorum, yeni maaşımın yukarıda belirtildiği şekilde ödenmesini onaylıyorum” şeklinde beyanlarını da eklemek zorunda bırakıldıklarını ve bu dayatmayı kabul etmediklerini belirtiyorlar.

Belediyenin belirlediği metne şerh düşmek veya başka bir dilekçe vermek isteyen işçilerin ise dilekçelerinin kabul edilmediği ve evrak kayıttan geçirilmediği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde hali hazırda yürürlükte olan toplu iş sözleşmesindeki maddelere de aykırı olacak şekilde işçilere dayatılan ve belediye tarafından hazırlanan dilekçeyi kabul etmediklerini belirten işçiler haklarından vazgeçmeyeceklerini ve kamuoyundan destek beklediklerini belirttiler.

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