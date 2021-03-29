Merkez Bankası'nın yeni başkanından ilk faiz mesajı: Şimdilik düşürülmeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve geldikten sonra ilk defa röportaj verdi.

Naci Ağbal'ın faiz artırımının ardından görevden alınması, para politikasında önemli değişiklik olacağı ve faiz indirimi yapılacağı söylentilerine neden olmuştu.

Kavcıoğlu bunlara karşılık "Hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” diyerek şimdilik böyle bir düşüncelerini olmadığını iletmiş oldu. Yeni başkan önceki dönemde atılan adımların sonuçlarını gözleyeceklerini de söyledi.

Bloomberg’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz. Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl gibi kısa bir süre içinde üç TCMB başkanını görevden aldı. Piyasa aktörleri bu görevden almalar ve faiz tartışmaları nedeniyle uzun süredir TCMB’nin "araç bağımsızlığının" olmadığına dönük eleştiriler getiriyorlar. Kavcıoğlu konunun ayrıntılarına fazla girmeksizin “Merkez Bankasına enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir. Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir” yanıtını verdi.

Türk Lirası'nı desteklemek için MB rezervlerin kullanımına ilişkin soruyu yanıtlayan Kavcıoğlu, “Gelecek dönemde Merkez Bankası, Para ve Kur politikası metninde belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır” değerlendirmesini yaptı.