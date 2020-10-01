Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bir haftada 739 milyon dolar geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 25 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 739 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 420 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 25 Eylül haftasında brüt döviz rezervi, 43 milyar 159 milyon dolardan 42 milyar 420 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar, bankanın döviz rezervlerinin bir haftada 739 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 43 milyar 161 milyon dolardan 41 milyar 97 milyon dolara gerilerken toplam rezervler 86 milyar 320 milyon dolardan 83 milyar 517 milyon dolara seviyesine geriledi. Böylece, toplam rezervler 2 milyar 803 milyon dolar; altın rezervleri ise 2 milyar 64 milyon dolar geriledi.

Dünya'nın aktardığına göre, Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.