Merkez Bankası'nı fiilen yöneten iki kişiden biri olduğu konuşuluyordu: Emrah Şener tekrar atandı

TCMB Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Emrah Şener takrar atandı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener'in tekrar atanmasına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TCMB Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Dr. Emrah Şener, 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu göreve tekrar atanmıştır" denildi.

Merkez Bankası'nı son yıllarda fiilen Boğaziçi çıkışlı ekonomistler Dr. Emrah Şener ve Dr. Oğuzhan Özbaş'ın yönettiği iddiaları konuşulmuştu. 

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