Merkez Bankası (TCMB) TL'deki değer kaybının ve enflasyondaki yüksek seyrin önüne geçmek için sıkılaştırma adımlarına devam ediyor.
BloombergHT'nin haberine göre, TCMB bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.
Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi
TCMB bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.
Haber Merkezi
Merkez Bankası (TCMB) TL'deki değer kaybının ve enflasyondaki yüksek seyrin önüne geçmek için sıkılaştırma adımlarına devam ediyor.
BloombergHT'nin haberine göre, TCMB bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.