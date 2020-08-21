Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi

Merkez Bankası (TCMB) TL'deki değer kaybının ve enflasyondaki yüksek seyrin önüne geçmek için sıkılaştırma adımlarına devam ediyor.

BloombergHT'nin haberine göre, TCMB bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.