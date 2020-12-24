Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2020’nin son toplantısını yaptı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
Belma Nur Kartal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2020’nin son toplantısında politika faizini 200 baz puan arttırarak yüzde 17’ye yükseltti.
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2020’nin son toplantısını yaptı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.