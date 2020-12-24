Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2020’nin son toplantısında politika faizini 200 baz puan arttırarak yüzde 17’ye yükseltti.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2020’nin son toplantısını yaptı. 

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

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Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı