Merkez Bankası'ndan patron örgütlerine ziyaret

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bugün iki patron örgütünü ziyaret etti.

Ağbal önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Merkezi'nde konfederasyon başkanı Bedevi Palandöken ile bir araya geldi. Ağbal daha sonra da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) ziyaret ederek birlik başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ziyaretlerin amacı "Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında %5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak" olarak belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde TOBB, TESK, MÜSİAD ve TÜSİAD tarafından "Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı" başlıklı ortak bir açıklama yapılmıştı.