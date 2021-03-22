Merkez Bankası yeni başkanının tez danışmanının dördüncü maaşı da ortaya çıktı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine, Albayrak'ın doktora tezini yazdığı belirtilen ve bu nedenle tartışma konusu olan Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da tez danışmanı olduğu ortaya çıkmıştı.

Varlık Fonu Başkanvekili, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan Arıcan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yetkilendirdiği tek derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

Odatv'nin haberine göre, BDDK tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar gereği riski 500 milyon üstü olan firmalar 30 Haziran2021 tarihine kadar kurumca yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşu tarafından derece notu alması gerekiyor. Şu anda kurulun yetkilendirdiği tek firma JCR Avrasya değerlendirme firması.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ise Erişah Arıcan.

Arıcan’ın 2021’in Ocak ayı sonunda JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak seçildiği öğrenildi.

Aylık 24 bin lira 'huzur hakkı'

Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Arıcan, Berat Albayrak’ın istifası ardından ondan boşalan Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevine getirilmişti.

Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul’un da Yönetim Kurulu Başkanı görev yürütüyor.

Bu iki işi haricinde Arıcan, Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürüyor.

Arıcan’a sadece Borsa İstanbul’daki görevi dolayısıyla aylık 24 bin TL "huzur hakkı" bağlandığı biliniyor. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul’da yönetim kurulu üyelerine gelir vergilerinin karşılanması gibi birçok hak da tanınmış durumda.