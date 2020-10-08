Merkez Bankası parayı kendisi için basmış

Merkez Bankası’nın 243 bin TL'ye 130 tane yönetici koltuğu aldığı, Taşıt Kanunu'na ekli cetvellerde yer almayan makamlar için 35 adet lüks araç kiraladığı, yönetici kadrosunda yer alan 140 kişiye performans tazminatı adı altında ek ikramiye ödemesi yaptığı, mutfak tadilatına 2 milyon 630 bin TL harcadığı, beş yıldızlı lüks otellerde yapılan toplantılara 1 milyon 364 bin TL harcadığı, 38 milyon 992 bin TL’lik mevzuata aykırı özel sağlık sigortası harcaması yaptığı ve son olarak da salgın sürecinde 274 bin 350 TL'lik çikolata paketi satın aldığı ortaya çıktı.

Merkez Bankası, 2019 Sayıştay Raporlarına yansıyan 14.9 milyon liralık ağırlama gideri ile gündeme geldi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Merkez Bankası’nın keyfi harcamalarını Meclis gündemine taşıdı. Hakverdi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için verdiği soru önergesinde Merkez Bankası yetkililerinin usulüne göre belgelendirmeden yaptığı limiti aşan temsil ve ağırlama giderlerini sordu.

Bu çerçevede;

1- 2019 yılı ve 2020 yılının Eylül sonu itabari ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinin toplam temsil ve ağırlama giderleri ne kadardır?

2- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsil ve ağırlama giderlerini yetki alanları ve personel sayıları göz önüne alınarak sınırlandırması ve belirlenen miktarın aşılmaması hususunda bir çalışmanız var mıdır?

3- Özellikle usulüne uygun belgelenmeyen giderler konusunda kurum yetkilileri için yeni caydırıcı cezai işlemler uygulamayı planlıyor musunuz?

4- Son 5 yıl içerisinde limiti aşan ve usulüne uygun belgelenmeksizin yapılan temsil ve ağırlama giderleri konusunda soruşturma açtığınız kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri var mıdır? Varsa kimler ve hangi kurumlardır?

5- İsraf ekonomisinin önüne geçerek burada yapılacak tasarrufla oluşacak bütçeyi ekonomik kriz altında ezilen vatandaşlara aktarma yönünde bir çalışmanız var mıdır?