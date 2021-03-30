Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik

Merkez Bankası Meclisi'nde değişikliğe gidildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Merkez Bankası Meclisi’nde görev süreleri dolan Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Hazine’nin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi. Genç, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren, Yücel, 1 Mayıs 2018 tarihinden bu yana Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.

Ayrıca Hazine’nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı.

Duman aynı zamanda Para Politikası Kurulu üyesi idi. Genel Kurul’da yine Hazine’nin önerisiyle yerine Ertan Aydın seçildi. Aydın, Duman’ın görev süresinin bitimine kadar görev yapacak.