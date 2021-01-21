Merkez Bankası kararı öncesi MÜSİAD'dan 'faiz' açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı öncesi "Gerek milli yatırımcılar gerekse yabancı yatırımlar açısından daha uygun bir ortamın sağlanması ve bu ortamın üretim ve ihracata dönüşmesi temel hedefimizdir. Belli bir noktadan sonra faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareketlerin yatırımlar açısından elzem olduğu açıktır" dedi.

Kaan, "Dönemin koşullarına uygun bir refleks olarak gelişen faiz artırımının bir düzeye kadar tolere edilebildiği, aksi halde, özellikle yatırımlar üzerinde bırakacağı yıkıcı etkinin de altını çizmek isteriz" ifadesini kullandı.