Merkez Bankası kâr açıkladı

TCMB'nin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 89. Hesap Dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, TCMB geçen yıl 34 milyar 497.9 milyon TL dönem kârı elde etti. Bankanın bir önceki yıl kârı 44 milyar 732.8 milyon TL olarak açıklanmıştı.

TCMB'nin aktif toplamı 1 trilyon 244 milyar TL olurken, takipteki alacakları 11.5 milyar TL oldu.

Bankanın Bankalararası Para Piyasası işlemleri 13 milyar TL olarak gerçekleşti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 yıl içinde ikinci kez bir Merkez Bankası başkanını görevden almıştı. Son olarak Kasım ayı başında Nabi Ağcal'ı atamıştı.

Erdoğan bir önceki başkan Murat Çetinkaya'yı faizleri indirmediği için görevden alırken, son görevden alınan Murat Uysal ise, dövizdeki yükselişe karşın Erdoğan'ın talimatına uymuş, faizlere dokunmamıştı.