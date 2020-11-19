Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bugün yapılacak.
Politika faizinin artıp artmayacağı, artarsa kaç puan artacağı bu toplantı sonrası belli olacak.
Faiz kararının bugün saat 14.00'te açıklanacağı öğrenildi.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bugün yapılacak.
Politika faizinin artıp artmayacağı, artarsa kaç puan artacağı bu toplantı sonrası belli olacak.
Faiz kararının bugün saat 14.00'te açıklanacağı öğrenildi.