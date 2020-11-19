Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bugün yapılacak.

Politika faizinin artıp artmayacağı, artarsa kaç puan artacağı bu toplantı sonrası belli olacak.

Faiz kararının bugün saat 14.00'te açıklanacağı öğrenildi.

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