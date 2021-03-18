Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde faiz artışına karşı bir habere yer vermişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı, yüzde 17'den 19'a çıkardı.
Haber Merkezi
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde faiz artışına karşı bir habere yer vermişti.