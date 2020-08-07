Merkez Bankası brüt döviz rezervi bir haftada 4,3 milyar dolar eridi

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 31 Temmuz haftasında brüt döviz rezervi, 50 milyar 926 milyon dolardan 46 milyar 673 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 4,3 milyar dolar azaldığı anlamına geliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 425 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Böylece toplam rezervler ise 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara seviyesine gerilemiş oldu.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada döviz rezervinin şu anda "105 milyar dolar" olduğunu söyledi ve "Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın" diye konuştu.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

---------- ---------- ---------- ----------

31-07-2020 43.572 46.673 90.245

24-07-2020 42.105 50.926 93.031

17-07-2020 40.229 49.230 89.459

10-07-2020 40.425 49.611 90.036

03-07-2020 39.160 51.344 90.504

26-06-2020 38.821 51.417 90.238

19-06-2020 38.371 53.222 91.593

12-06-2020 37.579 55.483 93.062

05-06-2020 36.610 55.610 92.220

29-05-2020 36.667 54.360 91.027

22-05-2020 36.812 55.595 92.407

15-05-2020 35.535 48.894 84.429

08-05-2020 34.684 51.149 85.833

30-04-2020 34.786 51.457 86.243

24-04-2020 33.786 52.661 86.447

17-04-2020 33.959 53.952 87.911

10-04-2020 32.872 56.048 88.920

03-04-2020 31.306 58.248 89.554

27-03-2020 31.325 64.081 95.406

20-03-2020 28.305 65.143 93.448

13-03-2020 31.690 72.475 104.165

06-03-2020 31.695 75.140 106.835

28-02-2020 30.411 77.414 107.825

21-02-2020 29.652 73.019 102.671

14-02-2020 28.585 75.471 104.056

07-02-2020 28.298 74.462 102.760

31-01-2020 27.520 74.856 102.376

24-01-2020 26.840 77.512 104.352

17-01-2020 28.106 78.350 106.456

10-01-2020 27.947 78.267 106.214

03-01-2020 27.469 77.953 105.422

27-12-2019 25.079 81.240 106.319

20-12-2019 26.429 78.271 104.700

13-12-2019 25.983 77.898 103.881

06-12-2019 26.823 79.046 105.869

29-11-2019 26.475 78.274 104.749

22-11-2019 26.577 78.813 105.390

15-11-2019 25.392 78.053 103.445

08-11-2019 26.606 75.430 102.036

01-11-2019 27.003 78.274 105.277

25-10-2019 26.481 78.504 104.985

18-10-2019 26.406 78.085 104.494

11-10-2019 25.809 78.396 104.205

04-10-2019 25.990 79.841 105.831

27-09-2019 26.051 75.655 101.706

20-09-2019 25.855 77.184 103.039

13-09-2019 24.952 75.923 100.875

06-09-2019 25.567 76.285 101.852

30-08-2019 25.709 75.796 101.505

23-08-2019 24.708 76.826 101.534

16-08-2019 25.266 77.423 102.689

09-08-2019 24.893 79.217 104.110

02-08-2019 23.169 75.400 98.569

26-07-2019 23.417 74.971 98.388

19-07-2019 23.253 75.067 98.320

12-07-2019 23.195 75.683 98.878

05-07-2019 23.124 74.124 97.248

28-06-2019 22.853 73.544 96.397

