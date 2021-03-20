Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

İki gün önce Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine yükseltmişti.

Yeni Şafak dün 'Bu operasyonu kim adına çektiniz?' manşetiyle Naci Ağbal'ı hedef almıştı.

Erdoğan'ın Ağbal'ın yerine atadığı Kavcıoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarı. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Kavcıoğlu 2015-2018 arasında da AKP'den Bayburt milletvekilliği yapmıştı.