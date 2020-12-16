Merkez Bankası Başkanı: Enflasyonu düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın beklenmedik istifasının nedenlerinden biri olduğu kabul edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 Yılında Para ve Kur Politikası'na ilişkin sanal bir toplantı yaptı. Kasım’da Merkez Bankası başkanlık koltuğuna oturan Ağbal ilk kez basın karşısına çıktı. Ağbal'ın açıklamaları şu şekilde:

Politika yapıcı kurumların uygulayacağı politikaları kamuoyu ile paylaşmaları şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmakta kamuoyu ve haydaşların kararlarına referans olmaktadır. 2021 TCMB' nin uygulayacağı para kur ve likidite politikalarının çerçevesini belirlemektedir.

Hazırlarken, geçmiş dönem uygulamalarımızı gkapsamlı şekilde gözden geçirdik. Bilançomuz ile para ve likidite politikası araçlarının kullanım biçimlerini ve sonuçlarını değerlendirdik. İlgili birimlerimizle uzun çalışmalar kapsamlı analizler yaptık. Ayrıca farklı kurum ve sektörlerden temsilciler akademisyenler ve diğer paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Ortaya çıkan bu politika dökümanı tüm bu çalışmaların sonucudur.

2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politika çerçevesini çok önemsiyoruz.

Yasa ile verilmiş görevi ve temel amacı fiyat istikrarırı sağlamaktır. Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuluydur. Fiyat istikrarını kalıcı hale getirdiğimizde verimlilik artacak, yatırım istihdam artış gösterecek ve daha çok uluslaraars yabancı sermayeyi ülkemize çekeceğiz. Gelişme ve kalkınma yolunda önemli ilerleme sağlayacağız. İnsanımızın refahı sürekli artış gösterecek.

Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Bildiğiniz üzere Türkiye'de ekonomik faaliyet mart ayı itibarıyla zayıflamaya başladı. TCMB bu dönemde salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla faiz indirimlerinin yanında bir dizi kapsamlı likidite tedbirini de uygulamaya koydu. Bu dönemde ekonomiyi destekleyici çok sayıda adım atıldı.

Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Gıda ve temel mal enflasyondaki belirgin artışa karşın enerji ve tütün grupları tüketici enflasyonu sınırladı ve yılın 10 ayında enflasyon yüzde 12 civarında yatay bir seyir izledi.

Ağustos ayı başından itibaren politikalarda kademeli sıkılaştırma adımları başladı.

Enflasyon eğilimlerini incelediğimizde enflasyondaki yükselişin temel yükselişin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.