Merkel’in partisinin yeni genel başkanı Laschet'e kısa bir bakış

Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun yeni genel başkanı bugün itibariyle belli olsa da, sabah saatlerinde düzenlenen konuşmalara bir göz atmakta fayda var.

Öncelikle 3 adayın konuşmalarında ortaklaşılan pek çok başlık olduğunu söylemek gerekiyor. Dijitalleşme başlığı ısrarla vurgulansa da adaylar 15 dakikalık konuşmalarında, ekonomiden yenilenebilir enerjiye, Trans Atlantik'ten Washington'daki olaya kadar olabildiğince pek çok başlığa değinmeye çalıştı. Bunun dışında tüm adaylar kendini bir liderden çok bir takımın kaptanı olarak tanımladı ve partiyi öne çıkaran konuşmalar yaptı. CDU'nun köklü bir parti olmasına ve dolayısıyla tecrübesine de dikkat çekilmiş oldu. Örneğin; Röttgen, Helmut Kohl'a selam yollarken, Laschet, yıllar öncesini kastederek "Almanya, Avrupa'nın hasta adamıydı" ifadesini kullandı. Elbette Almanya'nın son 15 yılına, CDU ve Merkel'in damga vurduğunu belirterek.

Bir başka ilgi çekici kısım ise Laschet'in insanların önce Merkel'i sonra CDU'yu seçiyor, tanıyor, güveniyor olması yorumuydu. Laschet satır aralarında sık sık Merkel'i ve Jens Spahn'ı arkasına aldığını hatırlatmayı unutmadı.

Laschet'in konuşmasına her açıdan çok hazırlandığı belli olmakla birlikte, konuşmasını delegeleri işaret edip "Kime Güveneceğiz, bugün burada bunu seçiyoruz" diyerek bitirdi.

Seçimi ikinci kez kaybeden Merz ise önceki seçimde de yine Merkel'in desteklediği AKK kazanmıştı, diğer adaylara göre konuşmasında daha keskindi. 16 yaşından beri CDU'lu olduğunu söyleyen Merz, "Şimdiye kadar solun çoğunlukta olmaması için mücadele ettim, bugün sol hâlâ çoğunluk olmasa bile arttı, bununla mücadele edeceğiz" dedi. Liberalleri ve yeşilleri rakip olarak niteleyen Merz, AfD ile beraber çalışmayacağını da ifade etmişti. Merz seçimi kaybetmiş olsa da neredeyse parti delegesi oylarının yarısını temsil ediyor.

Muhaleften ilk açıklama

Yeni genel başkanın belli olması ardından muhalefetten ilk yorumlar gelmeye başladı.

SPD'nin Şansölye adayı Olaf Scholz, Laschet'i tebrik ederek, özellikle pandemi sürecinde beraber çalışmak için sabırsız olduğunu ve CDU içindeki yönetim açığının sonunda netleşmesinin iyi olduğunu söyledi.

Yeşiller Başkanları Annalena Baerbock und Robert Habeck ise Laschet'in Merkel sonrası CDU'yu yeniden tanımlaması gibi iddialı bir görevi olduğunu söyleyerek, hangi gücün, ülkeyi krizden cesur, kararlı ve yeni bir hamleyle çıkaracağı sorusuyla ilgili, heyecan verici bir siyaset rekabetten memnun olacağını söyledi.

Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipping ise CDU'nun yeni genel başkanı olduğuna ama henüz bir şansölye adayı olmadığına dikkat çekti. Laschet'in, az farkla kazanan olduğuna ve önümüzdeki günlerde CDU'nun sağ kanadına daha fazla taviz vereceğine vurgu yaptı.

AfD ise Laschet'in seçilmesini Almanya için olumsuz bir gelişme olarak yorumladı. Bu seçimi, "CDU gelecek perspektifine sahip olmadığını gösterdi" olarak yorumladı. Ayrıca Laschet'in NRW Eyaleti'ne daha az zaman ayırabileceğini söyleyip, dolayısıyla NRW'nin sorunlarına çözüm bulmasının zorlaşacağını da ima etmiş oldu.

Bu seçimleri önemli kılan bir başka etken de, 26 Eylül 2021'de yapılacak olan şansölye seçimi. CDU'nun Mart- Nisan'a kadar Şansölye adayını belirlemesi gerekiyor. Brinkhaus her ne kadar "CDU genel başkanlığı şansölye adaylığı için bir atlama tahtası değil" dese de bu, aday olabilmek için önemli bir adım. Diğer taraftan Söder, teklif gelirse teklifi değerlendireceğini belirtti.