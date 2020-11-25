Merkel'in ofisinin kapısına 'Çocuk ve yaşlı katilleri' yazılı araç çarptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu sabah bir araç Başbakan Angela Merkel'in ofisinin kapısına çarparak durdu. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aracın sağ tarafından "Küreselleşme politikalarını durdurun" yazdığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre aracın diğer tarafında ise "Siz çocukların ve yaşlıların lanet katilleri" yazısı yer alıyor.

Bugün başbakanlık ofisinde eyalet başbakanlarıyla koronavirüs salgınına ilişkin video konferans toplantısı olduğu bilinen Merkel'in olay sırasında binada olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Orta yaşlı olduğu belirtilen sürücü polis tarafından bir tekerlekli sandalyede olay yerinden uzaklaştırıldı.

Berlin polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sürücünün kapıya kasten çarpıp çarpmadığının incelendiği kaydedildi.