Merkel'e Kuzey Akımı 2 baskısı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin zehirlenmesinin ardından Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesinin gözden geçirilmesine yönelik baskılarla karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Çarşamba günü Berlin’de tedavi gören Navalny’nin Novichok isimli bir sinir gazı ile zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını açıklayan Merkel, Rusya’da konuyla ilgili bir açıklama beklediklerini ifade etmiş, Moskova ise olayda dahli olduğunu reddederek, Almanya’nın iddialarının kanıttan yoksun olduğunu savunmuştu.

Alman parlamentosu dış ilişkiler komisyonu başkanı Norbert Roettgen, bir Alman radyosuna verdiği demeçte, ‘‘Sert bir siyaset izlemeliyiz, Putin’in anladığı tek dilden, yani gaz satışlarıyla yanıt vermeliyiz’’ ifadesini kullandı. ‘‘Kuzey Akımı 2 projesinin tamamlanması halinde bu Putin’e bu tür bir siyaseti sürdürmesi için azami onay ve teşvik sunacaktır’’ diye konuşan Roettgen, AB’nin müştereken Kuzey Akımı 2 projesini durdurması çağrısında bulundu.

Alman Yeşil partisi ise Merkel’e Moskova’yı Navalny’ye yönelik saldırıya ilişkin suçlamalara yanıt vermeye zorlamak için tamamlanma aşamasına gelen Kuzey Akımı 2 projesini kullanma çağrısında bulundu. Yeşiller’in Alman parlamentosundaki eş başkanı Katrin Göring-Eckardt, ‘‘Kremlin’in mafya benzeri yapılar kullanarak gerçekleştirdiği ve açık cinayet teşebbüsü, sadece bizi endişelendirmekle kalmamalı, gerçek sonuçlar da doğurmalı’’ diye konuşarak Kuzey Akımı 2 projesinin artık Rusya ile müştereken hayata geçirilebilecek bir şey olmaktan çıktığını savundu.

Merkel ise tartışmalar üzerine Perşembe günü bir açıklama daha yaparak, hükümetinin olası yaptırımlar da dahil olmak üzere Navalny olayındaki tepkisinin, Rusya’nın son gelişmelere vereceği yanıta bağlı olduğunu söyledi. İsveç Başbakanı Stefan Lofven ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, konuya ilişkin ekleyeceği başka bir şey olmadığını ifade etti.

ABD’nin yaptırım tehdidiyle durdurmak için çaba sarf ettiği, Doğu Avrupa ülkelerini bypas edecek bin 220 kilmnoterelik doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanmasına sadece 160 kilometre kalmış durumda. Rus devlet şirketi Gazprom’un projedeki ortaklarından Alman Uniper şirketi, geçtiğimiz ay doğal gaz hattının asla tamamlanamaması ihtimalinin giderek arttığını açıklamıştı.

Fransa: Rusya soruşturma başlatmalı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Navalny’ye yönelik saldırıyı kınayarak, Navalny’nin Rus siyasetindeki konumu göz önüne alındığında, Rusya’nın meseleye ilişkin bir soruşturma başlatması gerektiğini söyledi. Saldırıda Novichok isimli sinir gazının kullanılmasının kimyasal silah kullanımının yasaklanması ilkesini ihlal ettiğini belirten Le Drian, bu tür bir gazın sarsıcı ve sorumsuzca kullanılmasını en güçlü şekilde mahkûm ettiklerini’’ dile getirdi.

Rusya: Yaptırımlar için gerekçe yok

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Perşembe günü konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Rusya’nın Navalny’ye yönelik saldırının arkasında olduğuna ilişkin her türlü iddiayı reddetti. Diğer ülkeleri acele sonuçlara varmamaları konusunda uyaran Peskov, ‘‘Rus devletini suçlamak için hiçbir neden yok. Bu açıdan hiçbir suçlamayı kabul etme eğiliminde değiliz’’ diye konuştu. Kuzey Akımı 2 projesinin Navalny’ye yönelik saldırı çerçevesinde gündeme getirilmesini de eleştiren Peskov, projeye ve Rusya’ya yaptırım uygulanması için herhangi bir gerekçe bulunmadığını, bu yöndeki taleplerin duygusal olduğunu söyledi.