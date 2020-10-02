Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Şansölyesi Merkel, AB zirvesinin ikinci gününde yaptığı konuşmada AB liderlerinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin ortak yaklaşımının Kıbrıs’ı da tatmin ettiğini ve Belarus’a yaptırımların böylelikle zirvede kabul edildiğini söyledi.

Merkel AB-Türkiye ilişkilerinde olumlu bir ajandaya dönülmesi için her şeyi yapmak istediklerini kaydetti.

Merkel gazetecilere yaptığı açıklamada AB’nin "uzun ve zorlu" bir tartışma sürecinin ardından benimsediği ortak yaklaşımın, Türkiye ile yapıcı bağları geliştirmek ama aynı zamanda Birlik üyeleri Kıbrıs ve Yunanistan’ın Akdeniz’deki haklarını da korumak olduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ'da ateşkes çağrısı

Merkel AB zirvesinde Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile etnik Ermeni güçleri arasında yeniden alevlenen çatışmaları da ele aldıklarını ve AB liderlerinin en kısa sürede ateşkesin sağlanmasını istediğini söyledi. Merkel bugün Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada “ateşkesin en kısa sürede sağlanması önemli” dedi ve “Bu, karmaşık soruna çözüm bulunması için barışçıl bir biçimde görüşmenin tek yolu” diye ekledi.

Brexit konusuna da değinen Merkel, İngiltere’nin gelecekte AB ile ilişkileri konusunda bir anlaşmaya varılmasının hâlâ mümkün olduğunu belirterek “Görüşmeler sürdüğü müddetçe iyimserim” dedi.