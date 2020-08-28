Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Doğu Akdeniz'deki gerilim konusunda açıklama yaptı. Berlin'de gerçekleştirilen yıllık konferansta konuşan Merkel, Doğu Akdeniz konusunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuklarını söyledi.

Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" diye konuştu.

Merkel ayrıca "Belarus ve Navalni'nin zehirlendiği şüphesiyle ilgili gerilimlere rağmen Rusya ile konuşmaya devam etmek önemli. Konuşmaya devam etmek zorundayız. Rusya dünyada önemli bir stratejik aktör" dedi.