Merkel: Türkiye'ye dair karar almak durumunda kalacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin AB üyesi Kıbrıs’ı "büyük sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını, AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilişkilerde nasıl ilerleme kaydedileceği hakkında karar alınacağını" açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Merkel, “Ne yazık ki dönem başkanlığımızın başında çok yoğun olarak yaptığımız Türkiye ile yoğun bir diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi. Doğu Akdeniz’deki aktiviteler sürüyor, özellikle Kıbrıs bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya. İşte bu bağlamda nasıl ilerleyeceğimize dair karar almak durumunda kalacağız” dedi.