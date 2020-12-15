'Merkel Türkiye'nin istikrarsızlığa düşmesinden endişeleniyor'

Geçtiğimiz günlerde yapılan avrupa Birliği liderler zirvesinden Türkiye'yi çok da üzmeyecek hafif yaptırım kararları çıktı. Genel olarak da Türkiye konusundaki AB duruşunun netleşmesi ya da keskinleşmesi için bniden yönetiminin beklenmesi gerektiğinde ortaklaşıldı. BA'nin tavrında belirleyici ülkelerden birisi de Almanya. Almanya Başbakanı Merkel, Fransa ve Yunanistan gibi sertlik yanlılarının aksine Türkiye'yle diyalog zeminini terk etmeme tavrını sürdürüyor. Ancak o da son zamanlarda yaptırım konusunda daha sert açıklamalar yapmaya başladı.

Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel DW Türkçe'ye verdiği mülakatta Merkel'in tavrı konusunda çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Brakel Merkel'in Türkiye'nin içine düşebileceği istikrarsızlıktan çekindiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımlar etkili olabiliyor. Rusların, ABD'lilerin ya da bir kaç yıl önce Alman Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı zorlayıcı önlemlerin sonuç verdiğini gördük. Uluslararası politikada yaptırımları tartışırken, nihai hedeflerin önem taşıdığını görüyoruz. Örneğin ABD'nin İran'a uyguladığı gibi nihai hedefiniz rejim değişikliği ise o zaman sonuç vermiyor. Şimdi Türkiye konusunda Avrupa Birliği'nin amacı, Ankara'ya kimi sınırlar olduğunu göstermek ise o zaman bu tür adımların etkisinin olabileceği söylenebilir. Ama Merkel'i kanımca düşündüren bu tür yaptırımların olası yan etkileri. En büyük endişe, Avrupa’ya daha fazla göçmen akını olması değil. Alman şirketlerinin Türkiye’deki yeni yatırımlarının zora girmesi de değil. Merkel'in aslında en büyük endişesi, Türkiye içinde bir ekonomik ya da siyasi istikrarsızlık yaşanması olasılığı. Bunun tüm bölgeyi etkileyebilecek olası sonuçları olabileceği değerlendirmesi yapılıyor."

