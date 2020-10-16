Merkel: Türkiye’nin Akdeniz'deki adımları provokatif ve talihsiz

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarını "provokatif, talihsiz ve gereksiz" diye niteledi.

Brüksel’de yapılan AB Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde gazetecilere yaptığı açıklamada Merkel, AB liderlerinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki son tek taraflı adımlarının gerilimi artırdığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Merkel “Türkiye tarafından atılan ve elbette provokatif olan tek taraflı adımların gerilimi düşürmek yerine artırdığı konusunda hemfikiriz” diye konuştu. Merkel “Bu çok talihsiz ve gerekli de değil” dedi.

Almanya lideri “Türkiye ile kat ettiğimiz yola devam etmek istiyoruz. AB-Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesi iki tarafın da çıkarına” diye ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise zirvede, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs ve Yunanistan’a olan desteğinin yinelendiğini dile getirdi ve “Ancak desteğimiz sürerken Türkiye’yle diyalog kurma isteğimiz de devam ediyor” diye ekledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise AB liderlerinin Türkiye’nin Akdeniz’deki ihtilaflı sulara doğalgaz sondaj gemisi gönderme kararını esefle karşıladıklarını ve AB’nin bu konudaki seçeneklerini Aralık ayında yapılacak zirvede değerlendireceğini söyledi.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'de yeniden görevlendirmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye ziyaretini iptal etmişti.