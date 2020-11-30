Merkel: Türkiye ile ilişkilerde istenen ilerleme sağlanamadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, Ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı" dedi.

Aralık ayındaki AB liderler zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağını belirten Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini kaydetti.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da günlük basın toplantısında, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili soru üzerine Aralık ayındaki zirvede konunun görüşüleceğini belirtti.

Stano "AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde, belirlenen süre içindeki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak" dedi.