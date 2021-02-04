Merkel: Rus aşısını kullanabiliriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Rus korona aşısı Sputnik V'nin Almanya'da kullanımına prensipte karşı olmadığını açıkladı. ARD televizyon kanalında bir programa katılan Merkel, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gerekli verilerin iletilmesi ve kurumun izin vermesi halinde her tür aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılabileceğini söyledi.

Rusya Sputnik V'nin kullanımına izin almak için EMA'ya başvuru yapmış ve Rus yetkililer yılın ikinci çeyreğinde AB'ye 100 milyon doz aşı sevkiyatı yapabileceklerini açıklamıştı. DW Türkçe'nin haberine göre kurumdan izin almak için çaba gösteren her aşının "memnuniyetle karşılandığını" söyleyen Merkel, "Rus Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile de tam bunu konuştum" dedi.

Rusya ilk korona aşısını geliştiren ve bu aşıya izin veren ülkelerden biri. Sputnik V aşısının üçüncü faz klinik deneylerinin ara sonuçları dün açıklanmış ve aşının yüzde 91,6 oranında etkili olduğu belirtilmişti. Merkel haberle ilgili "Rus aşısı hakkında da iyi verilere sahip olduğunu okuduk" dedi. Söz konusu aşıya dair yeni veriler tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı.