'Merkel hastanede Navalnıy'ı ziyaret etti'

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Alman Şansölyesi Angela Merkel, hastanedeki Rus üstünlükçü aşırı sağcı Aleksey Navalnıy'ı "tamamen gizlilik içinde" ziyaret etti.

Der Spiegel'e göre, Merkel'in "alışılmadık hareketi, Alman hükümetinin Aleksey Navalnıy ile dayanışmasını vurguladı".

Haber kaynağı, Merkel'in ziyaretinin, Alman şansölyesinin Navalny davasını yumuşatmak istemediğini ve başına gelen olayın koşullarını belirlemeye çalışacağını kanıtladığını ekledi.

Navalnıy, Tomsk'tan Moskova'ya giden bir uçuşta fenalaştıktan sonra 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Omsk kentindeki yerel bir hastaneye kaldırıldı. Komaya giren Navalnıy, yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandı. 22 Ağustos'ta uçakla Berlin'e götürüldü ve Charite hastanesine kaldırıldı.

2 Eylül'de Berlin, Navalnıy'ın test örneklerini inceledikten sonra, Alman hükümeti toksikologlarının, Rus aşırı sağcısının Noviçok ailesine ait toksik bir ajandan etkilendiği sonucuna vardığını iddia etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Almanya ile kapsamlı bir işbirliğine hazır olduğunu söyledi ve Berlin'e nakledilmesinden önce Navalnıy’ın sisteminde hiçbir zehirli madde tespit edilmediğine dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Rus büyükelçisine olayın anlatımına dair herhangi bir kanıt sunmadığını söyledi. Berlin hala verileri paylaşmasa dahi olayın zehirlenme olduğunu savunuyor.

Aleksey Navalnıy, Rusya'da ırkçılık ve göçmen karşıtlığı üzerinden siyaset yürüten Geleceğin Rusyası adlı aşırı sağcı ufak bir siyasal partinin lideri. Ancak Navalnıy Batı medyası tarafından genellikle "Rusya'nın muhalefet lideri" ya da "yolsuzluk karşıtı aktivist" olarak resmediliyor.