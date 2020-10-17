Merkel: Aile dışı teması azaltın

Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısının artışa geçmesi üzerine Başbakan Angela Merkel'den açıklama geldi.

DW Türkçe'nin haberine göre, vatandaşlara aile üyeleri dışındaki kişilerle teması azaltma ve zorunlu olmayan her türlü seyahatten vazgeçme çağrısı yapan Merkel, "En geç bu haftadan beri koronavirüs pandemisinin çok ciddi bir aşamasında olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Salgının, yaklaşık altı ay önceki başlangıcından çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Merkel, bu şartlar altında sadece sosyal mesafeyi korumanın ve koruyucu maske takmanın yeterli olmadığını söyledi.