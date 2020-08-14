Meral Niron yaşamını yitirdi

Usta sanatçı Meral Niron, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Oyuncular Sendikası, yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun” dedi.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve sinema sanatçısı Niron, 83 yaşındaydı.

Meral Niron kimdir?

1937 yılında İzmir'de doğan Meral Niron, İzmir Radyo Tiyatrosu'nda başladığı sanatçılık yaşamını pek çok özel tiyatroda sürdürdü. Niron, 1987 yılında da Devlet Tiyatrosu kadrolu personel oldu.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda rol alan Niron, Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri gibi dizilerde de izleyicisiyle buluştu.

Niron; Ana, El Kapısı, Yaz Misafirleri, Boş Beşik, Oyun Nasıl Oynanmalı?, Komün Günleri gibi oyunlar da dahil çok sayıda tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Sürü, Hayroş, Düğüm ve Acıların Kadını gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

Niron'a 2012 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Onur Ödülü verilmişti.