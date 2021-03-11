Meral Akşener'in konvoyunda kaza: 4 kişi yaralandı

Meral Akşener'in yardımcısının aracı ve bir minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Şanlıurfa’da esnaf gezisini yapan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Viranşehir ilçesine giderken konvoyda bulunan Devlet eski Bakanı ve İYiP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun içerisinde bulunduğu 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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