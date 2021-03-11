Meral Akşener'in konvoyunda kaza: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da esnaf gezisini yapan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Viranşehir ilçesine giderken konvoyda bulunan Devlet eski Bakanı ve İYiP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun içerisinde bulunduğu 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.