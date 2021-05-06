Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya: Yazıklar olsun bu arkadaşa

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Bugün Çin’den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" demişti.

Koca'nın bu açıklamasına yanıt veren İYİP Genel Başkanı Akşener, "Burada ben çok üstüme alındım, birebir partimizin üzerine aldım" dedi.

"Bu arkadaşların hassasiyetle üzerindeki durdukları şey Müslümanlıktır. Rabia’yı da unuttular. Rabia’ya yol açan şehit Esma’yı da unuttular. İslamiyet önemli, Müslümanlık önemli bir parametreydi bu arkadaşlar açısından. Yazıklar olsun bu arkadaşa, Sayın Koca’ya…" diyen Akşener, "Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak diyor. Uygurlar, Müslüman Türk Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor tecavüze. Soykırıma uğruyor soykırıma. Aramızdaki hassas konuları kaşımakmış…Yazıklar olsun bu arkadaşlara" ifadesini kullandı.