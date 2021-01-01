Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: En hızlı şekilde memleket masasını toplamalı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'den Erdoğan'a dikkat çeken bir 'masa' çağrısı geldi.

"Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz yok" diyen Akşener, "Sayın Erdoğan'a tavsiyem hemen, en hızlı biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplayıp, bizim önerdiğimiz memleket masasını toplamasıdır. Milletimizin nefes alabilmesi için hızlı bir şekilde güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmasının sağlanmasıdır. 'Bundan ümidin var mıdır?' diye sorarsanız, ümidim yoktur. Onun için inşallah biz, İYİ Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. İlk seçimde bu sisteme dair vatandaşımız tepkisini ortaya koyacak. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olmanın cevabını milletimizden alacaklar, bedelini de sandıkta ödeyecekler diye düşünüyorum ve ben buna inanıyorum" ifadesini kullandı.